У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга

У Хмельницькому перед судом постане 32-річний нейрохірург, якого обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті 42-річної пацієнтки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2023 році лікар провів жінці операцію із заміни хребтового імпланта. Після втручання у пацієнтки виникли ускладнення. Однак медик не приділив належної уваги її скаргам, не призначив додаткових обстежень та не забезпечив необхідного лікування.

Натомість, всупереч медичним протоколам, лікар виконав лише знеболювальну блокаду, яка тимчасово приховала симптоми, але не усунула причину погіршення стану. Зволікання з наданням допомоги призвело до смерті жінки.

Розслідування завершено, обвинувальний акт за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Нагадаємо, в Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна жінка. Після трагедії 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Подолу повідомили про підозру.