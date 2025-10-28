У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
Через витік газу у Хмельницькому пролунав потужний вибух. У багатоповерхівці обвалилося аж три поверхи. Чи є загиблі чи постраждалі – невідомо
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Реальний Хмельницький.
Очевидці публікують у мережі фото та відео пошкодженого будинку.
Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату. Подія сталася на початку вересня 2025 року.
