Фото: поліція

Суд обрав запобіжний захід для водія позашляховика, який врізався у маршрутку із пасажирами на Хмельниччині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Слідчі оголосили водієві Hyundai підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв 41-річного чоловіка під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, ДТП сталася 17 серпня біля села Міцівці Новодунаєвецької громади. Там зіткнулися позашляховик Hyundai Santa Fe та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок зіткнення травми отримали водій маршрутки та 14 його пасажирів. Також постраждав водій Hyundai і двоє його пасажирок. Загалом – 18 людей.