03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
20 серпня 2025, 08:40

ДТП із 18 постраждалими: на Хмельниччині взяли під варту водія автівки

20 серпня 2025, 08:40
Фото: поліція
Суд обрав запобіжний захід для водія позашляховика, який врізався у маршрутку із пасажирами на Хмельниччині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідчі оголосили водієві Hyundai підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв 41-річного чоловіка під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, ДТП сталася 17 серпня біля села Міцівці Новодунаєвецької громади. Там зіткнулися позашляховик Hyundai Santa Fe та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок зіткнення травми отримали водій маршрутки та 14 його пасажирів. Також постраждав водій Hyundai і двоє його пасажирок. Загалом – 18 людей.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів
20 серпня 2025, 09:23
Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20
ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
20 серпня 2025, 08:56
Шоу під куполом: навіщо транслювати те, що не працює
20 серпня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47
На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей
20 серпня 2025, 08:40
Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка
20 серпня 2025, 08:28
Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
20 серпня 2025, 08:24
ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
