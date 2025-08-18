Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 17 серпня, близько 16:30 поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Зіткнулися автомобіль Hyundai Santa Fe під керуванням 41-річного чоловіка та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був 55-річний водій.

Внаслідок аварії водій маршрутки та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали травми. Постраждалих госпіталізували.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, на Кіровоградщині жінка на Toyota Rav4 випадково збила свою 15-річну доньку. Дитина померла в лікарні.