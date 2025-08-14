Кримінальний дует на Хмельниччині: мати і донька обчистили будинок пенсіонерки

Фото: Національна поліція

У Шепетівці поліцейські оперативно викрили двох місцевих жительок — матір і доньку, які обікрали приватний будинок на понад 140 тисяч гривень. Обох затримано, їм загрожує до 8 років ув'язнення

Про це повідомила Поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

До поліції звернулася 75-річна мешканка міста, яка повідомила про зникнення з її будинку золотих прикрас і грошових коштів.

Зловмисниці проникли до помешкання під час відсутності господині.

Оперативники швидко відпрацювали відео з камер спостереження поблизу місця злочину та встановили особи крадійок. Ними виявилися 47-річна жінка та її 28-річна донька, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, зокрема за майнові злочини та злочини, пов’язані з наркотиками.

Молодша з підозрюваних на момент крадіжки перебувала на іспитовому терміні.

Під час обшуку в автомобілі затриманих поліцейські вилучили викрадені коштовності, набір ключів та рукавички.

Зловмисниць затримано. Їм уже повідомлено про підозру. Суд невдовзі має обрати запобіжний захід.

