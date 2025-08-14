07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
08:49  14 серпня
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
14 серпня 2025, 10:40

Кримінальний дует на Хмельниччині: мати і донька обчистили будинок пенсіонерки

14 серпня 2025, 10:40
Фото: Національна поліція
У Шепетівці поліцейські оперативно викрили двох місцевих жительок — матір і доньку, які обікрали приватний будинок на понад 140 тисяч гривень. Обох затримано, їм загрожує до 8 років ув'язнення

Про це повідомила Поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

До поліції звернулася 75-річна мешканка міста, яка повідомила про зникнення з її будинку золотих прикрас і грошових коштів.

Зловмисниці проникли до помешкання під час відсутності господині.

Оперативники швидко відпрацювали відео з камер спостереження поблизу місця злочину та встановили особи крадійок. Ними виявилися 47-річна жінка та її 28-річна донька, які раніше вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності, зокрема за майнові злочини та злочини, пов’язані з наркотиками.

Молодша з підозрюваних на момент крадіжки перебувала на іспитовому терміні.

Під час обшуку в автомобілі затриманих поліцейські вилучили викрадені коштовності, набір ключів та рукавички.

Зловмисниць затримано. Їм уже повідомлено про підозру. Суд невдовзі має обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Дніпрі посеред білого дня чоловік напав на літню жінку і відбрав у неї гаманець. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 39-річний чоловік, який раніше вже мав судимості за грабежі та розбійні напади.

Хмельницька область мати дочка грабіж злодії Будинок пенсіонерка ювелірні прикраси
