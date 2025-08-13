ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
Жительку Хмельницького району взяли під варту за ДТП, в якій загинули пʼятеро людей
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Правоохоронці оголосили підозру 47-річній водійці за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей).
Жінку, яка була за кермом авто Denza N 7, затримали. Її взяли під варту з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці.
