Фото: прокуратура

Жительку Хмельницького району взяли під варту за ДТП, в якій загинули пʼятеро людей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

Правоохоронці оголосили підозру 47-річній водійці за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей).

Жінку, яка була за кермом авто Denza N 7, затримали. Її взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, ДТП сталася пізно ввечері 9 серпня неподалік села Юзіно Хмельницького району. Внаслідок зіткнення автівок Denza N7 та MG 350 водій і четверо пасажирів MG 350 загинули на місці.