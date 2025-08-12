Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Під час відпочинку на річці Дністер жінку на SUP-дошці віднесло течією далеко від берега. Через сильну течію вона не могла самостійно повернутися.

Рятувальники швидко дісталися до жінки, підняли її на борт човна та доставили на берег. Меддопомоги врятована не потребувала.

Нагадаємо, наприкінці липня в Одесі трьох підлітків на надувному матраці віднесло в море. Інцидент стався на пляжі "Золотий берег". На щастя, рятувальники вчасно помітили дітей і витягли їх на берег.