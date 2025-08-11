Фото: поліція

ДТП сталася в суботу, 9 серпня, близько 21:20 на трасі поблизу села Юзіно Хмельницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Denza N7 та MG 350. Внаслідок ДТП 25-річний водій MG 350 та четверо його пасажирів – двоє чоловіків 37 та 50 років і двоє жінок 37 та 25 років – загинули на місці.

Поліцейські затримали 47-річну водійку Denza N7.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 5 серпня на Хмельниччині автівка зіткнулася з локомотивом. Пасажирка легковика отримала травми, її госпіталізували.