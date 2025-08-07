Фото: поліція

ДТП сталася 5 серпня близько 19:20 в селі Григорівка Хмельницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Водій авто Skoda Octavia, 49-річний чоловік, під час руху через залізничний переїзд допустив зіткнення з локомотивом.

У результаті ДТП 83-річна пасажирка легковика отримала травми, її госпіталізували до травматологічного відділення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 5 серпня у Миколаєві сталася ДТП за участі BMW та Renault. Травмувалися чотири людини, один з водіїв втік.