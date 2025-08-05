Вбила співмешканця під час сварки: на Хмельниччині жінка отримала 11 років тюрми

Фото: Національна поліція

У Старосинявській тергромаді Хмельницької області 48-річну місцеву жительку засудили до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство свого 45-річного співмешканця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Також суд зобов'язав жінку виплатити понад 1 мільйон гривень матеріальної та моральної компенсації родичам загиблого.

Подія сталася 27 липня минулого року в селі Заставці.

Під час сварки між жінкою та її співмешканцем остання кілька разів ударила чоловіка кухонним ножем. Потім вона звернулася по допомогу до сусідів, які викликали швидку.

Медики госпіталізували потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Поліція затримала нападницю, а згодом їй оголосили підозру.

Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у Луцьку чоловік убив дружину після пиятики — йому оголосили підозру. Після вживання алкоголю між подружжям стався конфлікт, під час якого 50-річний чоловік напав на свою дружину, побив її й задушив.