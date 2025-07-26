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26 июля 2025, 14:35

ТЦК Полтавщины назвал людей, которые остановили бус с мобилизованными, "нездоровой частью общества"

26 июля 2025, 14:35
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Фото: facebook.com CherkasyTCK
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В Полтавской области группа людей остановила автобус ТЦК, который ехал в учебный центр. В ТЦК заявили, что это уголовное преступление

Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В Полтавской области группа мужчин напала на бус ТЦК. Известно, что они ехали в учебное заведение. В результате инцидента часть мобилизованных скрылась, а транспорт получил повреждения. В ТЦК прокомментировали инцидент.

Остановивших бус людей в ТЦК назвали "нездоровой частью общества", которая дала очередной повод российским пропагандистам. В результате препятствования деятельности ТЦК, говорится в заявлении, ВСУ "недополучили пополнение, соответственно кто-то из военных на фронте потерял возможность отдохнуть".

"По факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины со стороны гражданских граждан направлено представление в СБУ. В отношении мобилизованных военнослужащих, осуществивших СЗЧ, уведомлено ГБР", - говорят в ТЦК.

Также добавляют, что препятствование законной деятельности ВСУ является уголовным преступлением. Это наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Также подчеркиваем, что после мобилизации (выдачи приказа начальника ТЦК и СП о призыве во время мобилизации) гражданский гражданин юридически становится военнослужащим. 5 до 10 лет лишения свободы. В случае оставления им транспортного средства на пути в учебный центр или непосредственно учебный центр во время учебы – к нему применяются санкции как военнослужащему – статья 407 УКУ (самовольное оставление воинской части или места службы) - от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же он уклоняется от военной службы путем самоувечья, симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – он подпадает под санкцию статьи 409 УКУ – от 5 до 10 лет лишения свободы", – говорят военные.

Напомним, ранее на Волыни произошла стычка с работником ТЦК. Мужчина после того, как у него попросили документы для проверки, ударил военного лопатой.

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