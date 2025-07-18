На Хмельниччині в пожежі загинув молодий чоловік
Смертельна пожежа сталася ввечері 16 липня в селищі Летичів Хмельницького району. Вогонь забрав життя чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.
Пожежа виникла та поширилась у господарчій споруді. Вогнеборці оперативно загасили займання на площі 150 квадратних метрів.
"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.
Наразі обставини трагедії з’ясовують компетентні органи.
Нагадаємо, днями в селі Червона Волока, що на Житомирщині, в пожежі загинув чоловік.
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