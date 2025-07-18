На Хмельниччині в пожежі загинув молодий чоловік

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Смертельна пожежа сталася ввечері 16 липня в селищі Летичів Хмельницького району. Вогонь забрав життя чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області.

Пожежа виникла та поширилась у господарчій споруді. Вогнеборці оперативно загасили займання на площі 150 квадратних метрів.

"Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1998 року народження", — йдеться в повідомленні.

Наразі обставини трагедії з’ясовують компетентні органи.