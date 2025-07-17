В Чернигове загорелся рынок
В ночь на 17 июля на территории городского рынка в Чернигове загорелись киоски и мясной павильон
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
Огонь охватил группу киосков с товарами и крышу мясного павильона. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Возгорание оперативно потушили.
"Причина возникновения пожара, сумма нанесенного ущерба и другие обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области из-за попадания молнии в крышу с солнечными панелями дотла сгорел торговый центр.
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