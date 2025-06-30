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В Хмельницкой области судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. При этом он сам вину не признал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил три года лишения свободы.

В октябре 2023 года мужчина получил повестку. Известно, что он пригоден к службе по состоянию здоровья, а также не имел отсрочки. При этом он не явился в ТЦК и не сообщил причины неявки.

На суде сам мужчина не признал вину. По его словам, его дважды отправляли в воинские части, но там отказывались его принять. Причин неявки в ТЦК он не помнит. При этом он предположил, что у него могло ухудшиться состояние здоровья, ведь он болеет эпилепсией и боли в спине.

"Также в 2024 году он проходил осмотр во ВЛК, однако осмотр не был завершен, ведь ему дали направление на областную комиссию, на которую он не поехал из-за отсутствия средств. Вину не признает, ведь постоянно находится на связи и что-либо не препятствовало работникам РТЦК и СП его повторно вызвать и отправить в воинскую часть", - говорится в материалах дела.

Суд проанализировал все и признал мужчину виновным.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он пояснил, что планирует оформить официальный уход за тяжелобольной матерью и именно поэтому отказался от прохождения ВЛК.