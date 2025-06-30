11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 17:32

Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации

30 июня 2025, 17:32
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. При этом он сам вину не признал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он получил три года лишения свободы.

В октябре 2023 года мужчина получил повестку. Известно, что он пригоден к службе по состоянию здоровья, а также не имел отсрочки. При этом он не явился в ТЦК и не сообщил причины неявки.

На суде сам мужчина не признал вину. По его словам, его дважды отправляли в воинские части, но там отказывались его принять. Причин неявки в ТЦК он не помнит. При этом он предположил, что у него могло ухудшиться состояние здоровья, ведь он болеет эпилепсией и боли в спине.

"Также в 2024 году он проходил осмотр во ВЛК, однако осмотр не был завершен, ведь ему дали направление на областную комиссию, на которую он не поехал из-за отсутствия средств. Вину не признает, ведь постоянно находится на связи и что-либо не препятствовало работникам РТЦК и СП его повторно вызвать и отправить в воинскую часть", - говорится в материалах дела.

Суд проанализировал все и признал мужчину виновным.

Напомним, ранее на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он пояснил, что планирует оформить официальный уход за тяжелобольной матерью и именно поэтому отказался от прохождения ВЛК.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации суд Хмельницкая область
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии
30 июня 2025, 18:01
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн
30 июня 2025, 17:18
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »