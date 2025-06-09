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09 июня 2025, 09:50

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 9 июня

09 июня 2025, 09:50
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 8 июня, Силы обороны Украины уничтожили 970 российских захватчиков, один РСЗО, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артсистемы, 167 БпЛА оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 997 тысяч солдат.

Напомним, недавно СБУ провела спецоперацию "Паутина", нанеся дроновые удары по российским аэродромам. В результате работы украинских военных поражено более 40 российских самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и разведчики А-50У. Примерная стоимость пораженной авиации РФ свыше 7 миллиардов долларов.

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