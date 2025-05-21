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Перед судом предстанет 53-летний житель Острога, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте 2024 года.

Во время совместного распития алкоголя между двумя мужчинами — 55-летним и тогда 52-летним — возник словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе стычки младший участник конфликта нанес старшему не менее четырех ударов ногами и деревянной ступой по голове.

Пострадавший с тяжелыми травмами — переломами костей лицевого черепа, ушибом мозга и отеком — госпитализирован в больницу. Через шесть дней он скончался.

Подозреваемому сообщили о подозрении. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Среди отягчающих обстоятельств – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В то же время смягчающими искреннее раскаяние и содействие следствию.

Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожской области отчим убил пасынка и закопал его тело.