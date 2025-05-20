Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области задержан мужчина, который бросил гранату в дом своего соседа. Выяснилось, что это произошло из-за ссоры

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В Хмельнитчине 37-летний владелец дома травмировался в результате взрыва. Правоохранители задержали его. Ему объявили подозрения в покушении на убийство и незаконном обращении с боеприпасами. Сейчас он находится под стражей.

16 мая около 22:20 полиции сообщили о взрыве в доме местного жителя в поселке Жищинцы. Выяснилось, что в тот день 37-летний мужчина и его сосед устроили застолье. Между ними возникла ссора. 31-летний гость ушел домой, взял боевую гранату, а затем бросил ее через окно в дом своего односельчанина.

В результате взрыва хозяин дома получил телесные повреждения. Потерпевшего госпитализировали медики. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Харьковщине мужчина бросил гранату из-за ревности. Это произошло, когда он приехал в бывшую сожительницу и увидел ее с другим. Тогда он бросил взорвавшийся боеприпас.