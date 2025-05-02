Фото: Нацполиция

В Харьковской области задержали мужчину, который бросил гранату во двор бывшей сожительницы. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

На Харьковщине мужчина бросил гранату из-за ревности. Это произошло 30 апреля. Мужчина приехал в бывшую сожительницу и увидел ее с другим. Тогда он бросил взорвавшийся боеприпас. Мужчина и женщина успели забежать во двор домовладения, которое спасло им жизнь. Обломки повредили двор, два автомобиля.

После преступления злоумышленник скрылся. Правоохранители разыскали его и задержали в тот же день. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина поджег автомобиль из-за ревности. Он думал, что это машина "любовника" его жены. На самом деле это оказался автомобиль мужчины женщины, которая подвозила его жену. В результате он сжег авто чужого человека.