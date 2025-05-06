В Хмельницком легковушка Audi утонула в реке

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Инцидент произошел утром 6 мая в микрорайоне Дубово в Хмельницком. Спасатели вытащили машину из водоема

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 09:15 легковушка Audi попала в реку Кудрянка. С помощью лебедки пожарного автомобиля чрезвычайники вытащили машину из водоема.

"К счастью, обошлось без погибших и травмированных", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку.