В Хмельницком легковушка Audi утонула в реке
Инцидент произошел утром 6 мая в микрорайоне Дубово в Хмельницком. Спасатели вытащили машину из водоема
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 09:15 легковушка Audi попала в реку Кудрянка. С помощью лебедки пожарного автомобиля чрезвычайники вытащили машину из водоема.
"К счастью, обошлось без погибших и травмированных", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку.
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