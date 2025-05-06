На Харьковщине мужчина взорвался на противопехотной мине
В городе Изюм Харьковской области 49-летний мужчина взорвался на противопехотной мини
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 5 мая.
В результате взрыва мужчина получил тяжелое ранение — частичную ампутацию левой стопы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
В ГСЧС отмечают важность соблюдения правил минной безопасности:
- При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов немедленно звоните по телефону 101 или 102.
- Не приближайтесь, не прикасайтесь и не перемещайте такие предметы.
- Обязательно объясняйте детям, как поступать в случае опасности.
Напомним, недавно на Херсонщине мужчина взорвался на мине.
С начала полномасштабной войны саперы ГСЧС и Нацполиции очистили от мин и других взрывоопасных предметов более 2400 квадратных километров территории Украины.
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