Задолжал более 43 тысяч: на Буковине будут судить мужчину за уклонение от алиментов
28-летнего жителя Сторожинецкой общины на Буковине привлекут к уголовной ответственности за невыполнение судебного решения по выплате алиментов на содержание двух детей
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина с сентября прошлого года должен ежемесячно платить средства бывшей жене, однако умышленно уклонялся от этого, несмотря на возможность заработка — подрабатывал по найму.
Общая сумма задолженности превысила 43 тысяч гривен.
Следователи завершили досудебное расследование и передали материалы с обвинительным актом в суд.
Нарушителю грозит общественные работы или ограничение свободы сроком до двух лет.
Напомним, с января 2024 года увеличился размер алиментов на содержание ребенка. Он зависит от "детского" прожиточного минимума.