Задолжал более 43 тысяч: на Буковине будут судить мужчину за уклонение от алиментов

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28-летнего жителя Сторожинецкой общины на Буковине привлекут к уголовной ответственности за невыполнение судебного решения по выплате алиментов на содержание двух детей

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина с сентября прошлого года должен ежемесячно платить средства бывшей жене, однако умышленно уклонялся от этого, несмотря на возможность заработка — подрабатывал по найму.

Общая сумма задолженности превысила 43 тысяч гривен.

Следователи завершили досудебное расследование и передали материалы с обвинительным актом в суд.

Нарушителю грозит общественные работы или ограничение свободы сроком до двух лет.

Напомним, с января 2024 года увеличился размер алиментов на содержание ребенка. Он зависит от "детского" прожиточного минимума.