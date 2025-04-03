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03 апреля 2025, 00:42

Подделка электроинструментов в Одессе: дельцов отправили под суд

03 апреля 2025, 00:42
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фото: БЭБ
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Правоохранители завершили досудебное расследование по дельцам в Одессе, наладившим масштабную схему продажи поддельных японских электроинструментов

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фигуранты покупали дешевые китайские товары, внешне похожие на оригинал. В дальнейшем клеили на них брендированные наклейки всемирно-известной торговой марки и продавали по завышенной цене.

Правоохранители провели 12 обысков в местах хранения и продаж фальсифицированных товаров на одном из крупнейших промтоварных рынков Одессы. Обнаружили около 5000 поддельных электроинструментов и приборов, в частности, электропилы, шуруповерты, секаторы, гайковерты и т.д.

Общая стоимость изъятого имущества составляет более 38,8 млн грн.

Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине накрыли сеть по производству поддельных сигарет известных брендов . Правоохранители изъяли товар на 38 млн грн.

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