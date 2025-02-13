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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

К незаконной деятельности причастен местный житель. Он занимался подделкой водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Делок работал с заказчиками через доверенных лиц, которые искали потенциальных клиентов, принимали от них документы и передавали поддельные удостоверения и свидетельства. Вырабатывали фальшивые документы в домовладении одного из соучастников.

Стоимость поддельного водительского удостоверения составляла от 200 до 400 долларов.

Во время обысков правоохранители изъяли поддельные документы, оборудование для их изготовления, ленты для ламинирования, другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность.

Изъяты также наличные деньги в национальной и иностранной валютах. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили аферистов, которые торговали поддельными водительскими документами.