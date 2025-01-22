фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель авто Toyota Sequoia выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Renault Master.

В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств, мужчины 60 и 37 лет соответственно.

Также травмировались семь пассажиров маршрутки. Четырех пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 19 января на Закарпатье автомобиль после заноса оказался на железнодорожном пути, заблокировав движение поездов.