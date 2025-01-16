На Хмельниччине будут судить женщину, которая сделала себе фиктивную медсправку и вывезла сына за границу

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В Хмельницкой области будут судить 54-летнюю женщину, которую подозревают в подделке заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК). Таким образом, она хотела организовать выезд своего 35-летнего сына за границу.

Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области, передает RegioNews.

По информации правоохранителя, женщина через неизвестного человека в интернете договорилась об изготовлении фиктивного заключения врачебно-консультативной комиссии. В документе должно было указываться, что женщина неизлечимо больна и не может самостоятельно передвигаться.

"Таким образом она преследовала цель вывезти своего 35-летнего сына за границу", - отметили в прокуратуре.

Фиктивную справку женщина показала работникам пограничной службы в пункте пропуска "Красноильск" на Буковине и пересекла границу вместе с сыном

Однако пограничники обнаружили подлог и сообщили в полицию. Подозреваемой грозит до 5 лет заключения.

Напомним, ранее правоохранители заявили, что экс-председатель ВВК вместе с сообщницей, госисполнителем Бориспольского отдела Государственной исполнительной службы, организовали схему уклонения от мобилизации.