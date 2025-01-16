Экс-глава метро Киева выехал из Украины по фальшивому заключению ВВК
Экс-руководитель метрополитена Киева выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
"Решением врачебной комиссии мужчина был исключен из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни", – говорится в сообщении.
Полиция открыла уголовное производство, в рамках которого следователи проводят обыск в служебных помещениях предприятия.
Правоохранители не называют имя фигуранта. По данным СМИ, речь идет о Викторе Брагинском.
Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.
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