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16 січня 2025, 20:48

На Хмельниччині судитимуть жінку, яка зробила собі фіктивну меддовідку та вивезла сина за кордон

16 січня 2025, 20:48
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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На Хмельниччині судитимуть 54-річну жінку, яку підозрюють у підробленні висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Таким чином вона хотіла організувати виїзд свого 35-річного сина за кордон

Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронці, жінка через невідому людину в інтернеті домовилась про виготовлення фіктивного висновку лікарсько-консультативної комісії. У документі мало вказуватися, ніби жінка невиліковно хвора та не може самостійно пересуватись.

"Таким чином вона мала на меті вивезти свого 35-річного сина за кордон", - зазначили у прокуратурі.

Фіктивну довідку жінка показала працівникам прикордонної служби у пункті пропуску "Красноїльськ" на Буковині та перетнула кордон разом із сином

Проте прикордонники виявили підробку та повідомили поліцію. Підозрюваній загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заявили, що екс-голова ВЛК разом із спільницею, держвиконавцем Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, організували схему ухилення від мобілізації.

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