На Хмельниччині судитимуть жінку, яка зробила собі фіктивну меддовідку та вивезла сина за кордон
На Хмельниччині судитимуть 54-річну жінку, яку підозрюють у підробленні висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Таким чином вона хотіла організувати виїзд свого 35-річного сина за кордон
Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронці, жінка через невідому людину в інтернеті домовилась про виготовлення фіктивного висновку лікарсько-консультативної комісії. У документі мало вказуватися, ніби жінка невиліковно хвора та не може самостійно пересуватись.
"Таким чином вона мала на меті вивезти свого 35-річного сина за кордон", - зазначили у прокуратурі.
Фіктивну довідку жінка показала працівникам прикордонної служби у пункті пропуску "Красноїльськ" на Буковині та перетнула кордон разом із сином
Проте прикордонники виявили підробку та повідомили поліцію. Підозрюваній загрожує до 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше правоохоронці заявили, що екс-голова ВЛК разом із спільницею, держвиконавцем Бориспільського відділу Державної виконавчої служби, організували схему ухилення від мобілізації.