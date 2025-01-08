На Черниговщине продолжаются поиски дедушки с 7-летним внуком, которые провалились под лед

фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

В Черниговском районе продолжаются поиски 66-летнего пенсионера и его 7-летнего внука, пропавших на реке Снов 7 января

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Жителей Киселевской общины ищут вторые сутки.

"От ГСЧС привлечены 9 спасателей, 2 единицы специальной техники и лодка", — говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 7 января, 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов. Люди, находившиеся неподалеку от места происшествия, слышали крики, но не успели оказать помощь мужчине и ребенку.