На Черниговщине продолжаются поиски дедушки с 7-летним внуком, которые провалились под лед
В Черниговском районе продолжаются поиски 66-летнего пенсионера и его 7-летнего внука, пропавших на реке Снов 7 января
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
Жителей Киселевской общины ищут вторые сутки.
"От ГСЧС привлечены 9 спасателей, 2 единицы специальной техники и лодка", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 7 января, 66-летний мужчина вместе с 7-летним внуком провалились под лед на реке Снов. Люди, находившиеся неподалеку от места происшествия, слышали крики, но не успели оказать помощь мужчине и ребенку.
На Черниговщине дедушка с внуком провалились под ледВсе новости »
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