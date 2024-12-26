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26 декабря 2024, 06:25

На Хмельнитчине космический "Марсоход" помогает фермерам выращивать огурцы

26 декабря 2024, 06:25
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фото: AgroTimes
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Фермерское хозяйство "Мельник-Агро" автоматизировало опрыскивание, посадку и прокачку в теплице благодаря роботизированной платформе от настоящего робота-"марсохода"

Об этом в статье для журнала "Садоводство по-украински" рассказал основатель хозяйства Николай Мельник пишет AgroTimes, сообщает RegioNews.

"Наши друзья, работающие в Boston Dynamics, предложили нам платформу от марсохода, на которую можно будет ставить соответствующие агрегаты, чтобы выполнять все эти работы, не наезжая ни на одно растение. Мы можем использовать их одновременно с людьми: те собирают продукцию, а платформы постепенно вывозят ее из теплицы. Когда пролет теплицы 200 м, девушкам очень тяжело носить полные ведра", - объяснил Николай Мельник.

Аграрий добавил, что в теплице остаются несколько уникальных видов работ, которые сложно заменить работами. Речь идет о подвязке, пасынковании и обламывании. Однако, по его мнению, позже машины смогут выполнять и такие работы.

Напомним, в декабре ВСУ получили на вооружение универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

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