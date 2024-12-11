На границе задержали жительницу Львова, пытавшуюся вывезти из Украины старинные книги
В пограничном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области у женщины обнаружили старинные книги, которые она пыталась вывезти из Украины
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает RegioNews.
В частности, пограничники обнаружили четыре книги XIX и XX веков.
30-летняя жительница Львова везла старопечатные издания в багажнике автомобиля Mitsubishi среди личных вещей.
Таможни изъяли книги и составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, ранее на Волыни задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину десятки российских книг.
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