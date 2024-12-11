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11 декабря 2024, 08:29

На границе задержали жительницу Львова, пытавшуюся вывезти из Украины старинные книги

11 декабря 2024, 08:29
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фото: ГНСУ
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В пограничном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области у женщины обнаружили старинные книги, которые она пыталась вывезти из Украины

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает RegioNews.

В частности, пограничники обнаружили четыре книги XIX и XX веков.

30-летняя жительница Львова везла старопечатные издания в багажнике автомобиля Mitsubishi среди личных вещей.

Таможни изъяли книги и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, ранее на Волыни задержали мужчину, пытавшегося ввезти в Украину десятки российских книг.

таможня граница Львовская область книги
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