Организатора коррупционной схемы в Одесском МСЭК отправили под арест

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Суд избрал меру пресечения организатору схемы оформления фиктивной инвалидности в одесском областном МСЭК. Чиновника отправили под арест на два месяца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Подозреваемый имеет возможность внести залог в сумме 10 млн. грн.

По данным следствия, врач Одесской областной клинической больницы организовал схему уклонения от мобилизации. Он привлек к "делу" 12 медиков из разных заведений города и должностных лиц Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы.

Врачи за денежное вознаграждение ставили здоровым мужчинам фейковые диагнозы и производили необходимую медицинскую документацию. В подтверждение диагнозов, медики даже делали "клиентам" снимки МРТ.

Получив от медиков фальшивые диагнозы, военнообязанные уходили с полученным пакетом документов в МСЭК. Там уже "подготовленные" члены комиссии оформляли мужчинам группы инвалидности.

Напомним, 29 октября правоохранители сообщили, что разоблачили группу врачей в Одессе, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать меддокументы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. По делу было проведено 28 обысков.