Руководительнице Николаевской МСЭК, у которой нашли три квартиры и $450 тысяч, так и не объявили подозрение

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Главе Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) до сих пор не выдвинули подозрение. В настоящее время продолжаются следственные действия

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Во время сегодняшней сессии Николаевского областного совета исполняющий обязанности руководителя Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко объяснил, почему руководительнице МСЭК Вере Беляковой до сих пор не сообщили о подозрении.

"Чтобы предъявить подозрение, нужно иметь соответствующие основания, собрать доказательства, выяснить обоснованность и законность обвинений. Следствие по этому делу проводит СБУ, а процессуальное наблюдение осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны", — заявил Денис Фальченко.

Напомним, 22 октября Служба безопасности разоблачила на коррупционных схемах для уклонистов руководительницу областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского облсовета. У нее обнаружили более 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий, квартиры, а также российский паспорт ее сына.

Как известно, руководитель Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которой объявлено подозрение в незаконном обогащении, до сих пор сохраняет свой пост.

Ранее сообщалось, что сын врача винницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Виктора Власюка, у которого журналисты нашли 13 квартир и три автомобиля Tesla, Владислав Власюк работает советником Президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике.

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