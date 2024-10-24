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24 октября 2024, 13:05

Из-за скандала с МСЭК уволили директора Департамента здравоохранения Хмельницкой ОВА

24 октября 2024, 13:05
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фото: Суспільне
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В среду, 23 октября, директора Департамента здравоохранения Хмельницкой областной военной администрации Александра Завроцкого уволили с должности на фоне скандала с МСЭК

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

Кадровые изменения связаны с соответствующим решением СНБО и выводами Минздрава, ликвидирующими все МСЭК в Украине.

"Медико-социальная экспертиза должна проводиться прозрачно и справедливо, быть ориентированной на человека. Злоупотреблением в ней не должно быть места. Очевидно, что координация по этим вопросам выполнялась на ненадлежащем уровне. Поэтому приняты соответствующие кадровые решения", — пояснили в ОВА увольнение Завроцкого.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 49 прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры оформили инвалидность. Медиа обнародовали перечень имен всех прокуроров. После скандала руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник был уволен с должности.

Впоследствии Министерство здравоохранения по итогам проверки отменило часть выводов об установлении инвалидности военнообязанным, предоставленным центрами медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Президент Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Среди принятых решений – ликвидация МСЭК до конца этого года.

После заседания СНБО генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своей отставке с должности.

Первые результаты служебного расследования показали, что больше всего прокуроров получили группы инвалидности в Хмельницкой и Черкасской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.

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