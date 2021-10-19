На Хмельнитчине в больнице остро не хватает кислорода для COVID-пациентов

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В Славутской городской больнице на Хмельнитчине не хватает жидкого кислорода для больных с коронавирусом из-за перебоев с его поставкой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспільне.Поділля".

"Львівкисень" снова остановился. Не понятно, когда жидкий кислород будет. Сейчас возим баллоны с кислородом в больницу. Люди падают с ног. За минувшие сутки использовали 61 баллон кислорода. Плюс еще жидкого 400 литров за ночь. И это каждые сутки надо искать 100 баллонов кислорода. Если не будет жидкого, мы физически не сможем столько его найти", - отметил директор больницы Леонид Радзивилюк

По его словам, сейчас работники медучреждения ежедневно ездят за кислородом в Хмельницкий.

В Славутской городской больнице находятся 63 больных с COVID-19, 44 из которых нуждаются в кислородной поддержке.

По информации городского совета больница в Славуте не получила финансирование на установку кислородной станции, что было задекларировано на уровне государства. Поэтому обеспечение заведения кислородом остается нерешенным.

Напомним, накануне сообщалось, что Хмельницкая инфекционная больница почти заполнена больными с коронавирусом. В больнице находятся 197 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом.