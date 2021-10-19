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19 жовтня 2021, 16:57 33

На Хмельниччині у лікарні гостро не вистачає кисню для COVID-пацієнтів

19 жовтня 2021, 16:57 33
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Фото: Рixabay
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У Славутській міській лікарні на Хмельниччині не вистачає рідкого кисню для хворих із коронавірусом через перебої з його постачанням

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне.Поділля".

"Львівкисень" знову зупинився. Не зрозуміло, коли рідкий кисень буде. Наразі возимо балони з киснем до лікарні. Люди падають з ніг. За минулу добу використали 61 балон кисню. Плюс ще рідкого 400 літрів за ніч. І це кожну добу треба шукати 100 балонів кисню. Якщо не буде рідкого, ми фізично не зможемо стільки його знайти", - зазначив директор лікарні Леонід Радзивілюк

За його словами, наразі працівники медзакладу щодня їздять за киснем у Хмельницький.

У Славутській міській лікарні перебувають 63 хворих із COVID-19, 44 з яких потребують кисневої підтримки.

За інформацією міської ради, лікарня в Славуті не отримала фінансування на встановлення кисневої станції, що було задекларовано на рівні держави. Відтак забезпечення закладу киснем залишається невирішеним.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Хмельницька інфекційна лікарня майже заповнена хворими з коронавірусом. У лікарні перебувають 197 пацієнтів із підозрою та підтвердженим діагнозом.

коронавірус Хмельницька область лікарня кисень

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