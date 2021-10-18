09:04  18 октября
COVID в Украине: за сутки выявили более 9,5 тысяч случаев заражения
18:05  18 октября
Киевлян предупредили об изменениях в работе метро 19 октября
08:09  18 октября
На Донбассе за сутки зафиксировали четыре нарушения, боевики били из гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 октября 2021, 14:53 239

В Херсоне COVID-больницы заполнены до отказа, больных везут в другие города - мэрия

18 октября 2021, 14:53 239
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Херсоне городские больницы, которые принимают больных СOVID-19, заполнены почти на 100%, поэтому больных херсонцев госпитализируют в другие населенные пункты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видеообращение и. о. заместителя городского головы Херсона Романа Головни.

"Достаточно критическая ситуация на сегодняшний день с госпитализацией и койко-местами. На сегодняшний день городские больницы, работающие с СOVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Олешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", - отметил Головня.

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда больным предлагают госпитализироваться не в городские больницы. По словам Головни, медучреждения города работают в критическом режиме.

Чиновник также призвал серьезно отнестись к тем карантинным ограничениям, которые предусматривает красная карантинная зона..

По его словам, за выходные в соцсетях он встретил очень много комментариев, что якобы ситуация с коронавирусом "накручена и она не такая серьезная, как отмечается в СМИ".

"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация даже более серьезная, чем сегодня освещают СМИ", - сказал и. о. заместителя городского головы Херсона.

Как отметил Головня, на сегодня больницы кислородом обеспечены, происходит его системный регулярный ежедневный подвоз. Но ситуация по государству ухудшается-дефицит кислорода увеличивается, акцентировал и. о. заместителя городского головы.

Сейчас в области 51 586 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них: 39 469 человек побороли недуг, 10 512 человек инфицированы COVID-19, 1 605 человек умерли.

Напомним, что на прошлой неделе Херсонская область первой попала в красную зону карантина. За прошедшие сутки в Украине зафиксировано более 9500 новых случаев COVID-19.

карантин COVID-19 красная зона кислород

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Чрезвычайные" жалобы. Есть ли где-то реальная угроза срыва отопительного сезона
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram