В Херсоне COVID-больницы заполнены до отказа, больных везут в другие города - мэрия

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В Херсоне городские больницы, которые принимают больных СOVID-19, заполнены почти на 100%, поэтому больных херсонцев госпитализируют в другие населенные пункты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видеообращение и. о. заместителя городского головы Херсона Романа Головни.

"Достаточно критическая ситуация на сегодняшний день с госпитализацией и койко-местами. На сегодняшний день городские больницы, работающие с СOVID-19, заполнены почти на 100%. Проводится госпитализация в ближайшие больницы, в частности, это город Олешки и сейчас отрабатывается вариант Белозерской районной больницы", - отметил Головня.

Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, когда больным предлагают госпитализироваться не в городские больницы. По словам Головни, медучреждения города работают в критическом режиме.

Чиновник также призвал серьезно отнестись к тем карантинным ограничениям, которые предусматривает красная карантинная зона..

По его словам, за выходные в соцсетях он встретил очень много комментариев, что якобы ситуация с коронавирусом "накручена и она не такая серьезная, как отмечается в СМИ".

"К сожалению, я должен констатировать, что ситуация даже более серьезная, чем сегодня освещают СМИ", - сказал и. о. заместителя городского головы Херсона.

Как отметил Головня, на сегодня больницы кислородом обеспечены, происходит его системный регулярный ежедневный подвоз. Но ситуация по государству ухудшается-дефицит кислорода увеличивается, акцентировал и. о. заместителя городского головы.

Сейчас в области 51 586 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них: 39 469 человек побороли недуг, 10 512 человек инфицированы COVID-19, 1 605 человек умерли.

Напомним, что на прошлой неделе Херсонская область первой попала в красную зону карантина. За прошедшие сутки в Украине зафиксировано более 9500 новых случаев COVID-19.