В Хмельницком койки инфекционной больницы заполнены на 99%

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Хмельницкая инфекционная больница почти заполнена больными с коронавирусом. В больнице находятся 197 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом

Об этом сообщает Суспильне.Подилля, передает RegioNews.

Всего в больнице для больных коронавирусной инфекцией развернуто 200 коек.

Койки для больных с COVID-19 в Хмельницкой инфекционной больнице заполнены на 99%, - сказала директор заведения Оксана Поддубная.

По ее словам, медучреждение до 13.00 приостановило прием больных, чтобы увеличить количество мест.

Также накануне у нас была непростая ситуация с кислородом. На заводе, который нам его поставляет, произошла поломка. Но нам удалось разрешить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород, - добавила Поддубная.

Как сообщалось, в Херсоне COVID-больницы заполнены до отказа, больных везут в другие города.

Также на Волыни в психбольнице зафиксировали вспышку коронавируса.