Глава Николаевского облсовета заявила об ответственности ОГА за заражение медработников COVID-19
В своем видеообращении в Facebook глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что исполнительная ветка власти – Николаевская ОГА не обеспечила защиту медработников в области, передает RegioNews.
Москаленко подчеркнула, что ни один из 32 медиков не работает в инфекционном отделении больницы.
"Сегодня почти 30% медработников заболели коронавирусом в Николаевском области. И эти медицинские работники не являются работниками инфекционных отделений. Это свидетельствует о том, что защита наших медработников абсолютно не отработана нашей исполнительной веткой власти", - заявила Москаленко.
По мнению Виктории Москаленко, депутаты Николаевского областного совета выделили деньги на покупку всех необходимых средств зашиты для медиков, однако в Николаевской ОГА "провалила защиту медиков".
Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.
Стоит добавить, что сегодня, 27 апреля Москаленко отправилась в больницы области чтобы проверить, поступили ли деньги из областного бюджета и проведены ли закупки дезинфекции и масок.
Як і вчора анонсувала, виїхала з робочими поїздками до наших лікарень! Слідкуйте за подіями! Гарного дня! Смачної кавиОпубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.
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