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27 апреля 2020, 12:27 13

Глава Николаевского облсовета заявила об ответственности ОГА за заражение медработников COVID-19

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27 апреля 2020, 12:27 13
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По состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области 32 из 116 заболевших COVID-19 - это медицинские работники
Фото: Facebook
По состоянию на 10 утра 27 апреля в Николаевской области 32 из 116 заболевших COVID-19 - это медицинские работники

В своем видеообращении в Facebook глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что исполнительная ветка власти – Николаевская ОГА не обеспечила защиту медработников в области, передает RegioNews.

Москаленко подчеркнула, что ни один из 32 медиков не работает в инфекционном отделении больницы.

"Сегодня почти 30% медработников заболели коронавирусом в Николаевском области. И эти медицинские работники не являются работниками инфекционных отделений. Это свидетельствует о том, что защита наших медработников абсолютно не отработана нашей исполнительной веткой власти", - заявила Москаленко.

По мнению Виктории Москаленко, депутаты Николаевского областного совета выделили деньги на покупку всех необходимых средств зашиты для медиков, однако в Николаевской ОГА "провалила защиту медиков".

Стоит добавить, что сегодня, 27 апреля Москаленко отправилась в больницы области чтобы проверить, поступили ли деньги из областного бюджета и проведены ли закупки дезинфекции и масок.

Як і вчора анонсувала, виїхала з робочими поїздками до наших лікарень! Слідкуйте за подіями! Гарного дня! Смачної кави

Опубліковано Вікторією Москаленко Неділя, 26 квітня 2020 р.

Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Опубліковано Вікторією Москаленко Понеділок, 27 квітня 2020 р.


коронавирус карантин Николаевская ОГА Виктория Москаленко Стадник Александр
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