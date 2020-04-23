В Хмельницкой области разоблачили банду, поставлявшую наркотики в колонию
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Хмельницкой области.
Оперативники задокументировали деятельность преступной группировки, организовавшей поставку наркотических средств и психотропных веществ в исправительное учреждение области. В состав группировки входило более десяти человек: приближенные к криминальным "авторитетам" лица, осужденные и подсудимые.
Первые контролировали деятельность группы и каждого ее участника, как в исправительном учреждении, так и за ее пределами, а также финансовые ресурсы от сбыта наркотиков.
Непосредственно осужденные получали пакеты с наркотиками и распространяли их среди других заключенных. Лица, находящиеся в статусе подсудимых, организовывали их закупку и поставку в исправительной колонии.
В рамках уголовного производства полицейские установили каналы поставки наркотических средств и психотропных веществ в исправительную колонию. Злоумышленники маскировали запрещенные вещи под предметы широкого потребления, например, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, которые в посылках отправляли в колонии или перебрасывали наркотики через забор.
Кроме этого, задокументированы факты содержания мест для незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ.
22 апреля правоохранители задержали участников преступной группировки при попытке передачи очередной партии наркотиков в исправительную колонию и провели обыски на территории учреждения и по местам проживания злоумышленников.
Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен, записи с "черной" бухгалтерией, мобильные телефоны, оружие и патроны различного калибра, а также другие вещи, которые использовали члены банды.
Задержаны два члена группировки, которые находились за пределами исправительного учреждения и обеспечивали поставки наркотиков на ее территорию.
Им будет сообщено о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества
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