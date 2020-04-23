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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 18:45

В Хмельницкой области разоблачили банду, поставлявшую наркотики в колонию

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23 апреля 2020, 18:45
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В состав преступной группы, которая наладила поставки наркотиков в одну из исправительных колоний Хмельницкой области, входили лица, приближенные к уголовному кругу, осужденные и подсудимые. Наркотики пересылали на "зону" под видом предметов широкого потребления или перебрасывали их на территорию колонии
В состав преступной группы, которая наладила поставки наркотиков в одну из исправительных колоний Хмельницкой области, входили лица, приближенные к уголовному кругу, осужденные и подсудимые. Наркотики пересылали на "зону" под видом предметов широкого потребления или перебрасывали их на территорию колонии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Оперативники задокументировали деятельность преступной группировки, организовавшей поставку наркотических средств и психотропных веществ в исправительное учреждение области. В состав группировки входило более десяти человек: приближенные к криминальным "авторитетам" лица, осужденные и подсудимые.

Первые контролировали деятельность группы и каждого ее участника, как в исправительном учреждении, так и за ее пределами, а также финансовые ресурсы от сбыта наркотиков.

Непосредственно осужденные получали пакеты с наркотиками и распространяли их среди других заключенных. Лица, находящиеся в статусе подсудимых, организовывали их закупку и поставку в исправительной колонии.

В рамках уголовного производства полицейские установили каналы поставки наркотических средств и психотропных веществ в исправительную колонию. Злоумышленники маскировали запрещенные вещи под предметы широкого потребления, например, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, которые в посылках отправляли в колонии или перебрасывали наркотики через забор.

Кроме этого, задокументированы факты содержания мест для незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ.

22 апреля правоохранители задержали участников преступной группировки при попытке передачи очередной партии наркотиков в исправительную колонию и провели обыски на территории учреждения и по местам проживания злоумышленников.

Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен, записи с "черной" бухгалтерией, мобильные телефоны, оружие и патроны различного калибра, а также другие вещи, которые использовали члены банды.

Задержаны два члена группировки, которые находились за пределами исправительного учреждения и обеспечивали поставки наркотиков на ее территорию.

Им будет сообщено о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества


Хмельницкая область Хмельницкий криминал криминальное дело наркотики колония
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