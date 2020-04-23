Ограбление на миллион: правоохранители задержали злоумышленников (фото)
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
В конце февраля на одной из улиц Кропивницкого Кировоградской области 49-летний горожанин, 38-летний житель Запорожья и 29-летний киевлянин ограбили местного жителя. Забрали деньги, общим количеством в $1 млн.
Оперативники управлений стратегических расследований и уголовного розыска полиции после обращения потерпевшего установили всех причастных и 22 апреля задержали двоих из них в Одессе. Там после совершения преступления находились лидер группировки и один из его участников.
Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. Изъяли автомобиль, который использовался во время преступления. Также обнаружили два автомата и восемь магазинов с патронами к нему, семь пистолетов различной марки и восемь магазинов к ним с патронами, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и баллончики спецсредства слезоточивого действия. Кроме этого злоумышленники запаслись радиостанцией, камерой наружного наблюдения, париком, милицейской фуражкой.
Также силовики нашли и изъяли деньги - 80 тыс грн и $30 тыс.
Подозреваемых задержали. Им инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека и разбой. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писали RegioNews ранее, на Кировоградщине в течение 5 лет под прикрытием высокопоставленных чиновников действуют рейдеры, которые отбирают земельные наделы у фермеров.
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