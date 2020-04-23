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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 18:45 1

На Хмельниччині викрили банду, що постачала наркотики в колонію

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23 квітня 2020, 18:45 1
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До складу злочинної групи, яка налагодила постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Хмельницької області, входили особи наближені до кримінального кола, засуджені та підсудні. Наркотики пересилали на "зону" під виглядом предметів широкого вжитку або перекидали їх на територію колонії
До складу злочинної групи, яка налагодила постачання наркотиків до однієї з виправних колоній Хмельницької області, входили особи наближені до кримінального кола, засуджені та підсудні. Наркотики пересилали на "зону" під виглядом предметів широкого вжитку або перекидали їх на територію колонії

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Хмельницької області.

Оперативники задокументували діяльність злочинного угруповання, яке організували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до виправної установи області. До складу угруповання входило понад десять осіб: наближені до кримінальних "авторитетів" особи, засуджені та підсудні.

Перші контролювали діяльність групи та кожного її учасника, як у виправній установі, так і за її межами, а також фінансові ресурси від збуту наркотиків.

Безпосередньо засуджені отримували пакунки з наркотиками та розповсюджували їх серед інших ув’язнених. Особи, що наразі перебувають у статусі підсудних, організовували їх закупку та постачання до виправної колонії.

У межах кримінального провадження поліцейські встановили канали постачання наркотичних засобів та психотропних речовини до виправної колонії. Зловмисники маскували заборонені речі під предмети широкого вжитку, наприклад миючі засоби, засоби особистої гігієни, продукти харчування, які у посилках відправляли до колонії або перекидали наркотики через паркан.

Крім цього, задокументовано факти утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

22 квітня правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання під час спроби передачі чергової партії наркотиків до виправної колонії і провели обшуки на території установи та за місцями мешкання зловмисників.

Поліцейські вилучили понад два кілограми наркотичних засобів та психотропних речовин вартістю майже пів мільйона гривень, записи з "чорновою" бухгалтерією, мобільні телефони, зброю та набої різного калібру, а також інші речі, що використовували члени банди.

Затримано двох членів угруповання, що перебували за межами виправної установи та забезпечували постачання наркотиків на її територію.

Їм буде повідомлено про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна


Хмельницька область Хмельницький кримінал кримінальна справа наркотики колонія
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