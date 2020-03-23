В Хмельницкой области разоблачили межрегиональную наркогруппировку

Хмельницкие полицейские разоблачили межрегиональную преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков методом закладок. Ежемесячно члены группы реализовывали более 5 тысяч закладок на общую сумму около 1 миллиона 700 тысяч гривен

Хмельницкие полицейские разоблачили межрегиональную преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков методом закладок. Ежемесячно члены группы реализовывали более 5 тысяч закладок на общую сумму около 1 миллиона 700 тысяч гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области. Правоохранители установили, что 22-летний организатор группы, находясь в Одессе, координировал работу сети "закладчиков" практически по всей Украине - в Одессе, Красилов, Харькове, Херсоне, Одессе, Львове, Николаеве, Киеве, Черновцах, Старобельске и других городах. Также злоумышленник планировал расширить свою деятельность на территорию соседней Польши. Во время обысков у членов группы полицейские изъяли наркотики как растительного, так и синтетического происхождения в больших размерах. Часть их уже была расфасована для закладок. Сейчас всем членам группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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