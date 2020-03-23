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23 марта 2020, 16:01 5

В Запорожской области разоблачили наркоторговцев

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23 марта 2020, 16:01 5
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В Запорожской области правоохранители разоблачили группу людей, у которых изъяли наркотики и оборудование для их производства на 3,5 миллиона гривен
Фото: Прокуратура Запорожской области
В Запорожской области правоохранители разоблачили группу людей, у которых изъяли наркотики и оборудование для их производства на 3,5 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Пять человек подозреваются в сбыте, хранении и распространении наркотиков на территории области и соседних регионов.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства полиция обнаружила и изъяла 2 кг метадона, 1 кг каннабиса, около пяти литров прекурсоров, принадлежности и оборудование для нарколаборатории.

Сейчас нарушителям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.


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