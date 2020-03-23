На Хмельниччині викрили міжрегіональне наркоугруповання

Хмельницькі поліцейські викрили міжрегіональну злочинну групу, яка займалась збутом наркотиків методом закладок. Щомісяця члени групи реалізовували понад 5 тисяч закладок на загальну суму близько 1 мільйона 700 тисяч гривень

Хмельницькі поліцейські викрили міжрегіональну злочинну групу, яка займалась збутом наркотиків методом закладок. Щомісяця члени групи реалізовували понад 5 тисяч закладок на загальну суму близько 1 мільйона 700 тисяч гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Правоохоронці встановили, що 22-річний організатор групи, перебуваючи в Одесі, координував роботу мережі "закладчиків" практично по всій Україні — в Хмельницькому, Красилові, Харкові, Херсоні, Одесі, Львові, Миколаєві, Києві, Чернівцях, Старобільську та інших містах. Також зловмисник планував розширити свою діяльність на територію сусідньої Польщі.

Під час обшуків у членів групи поліцейські вилучили наркотики як рослинного, так і синтетичного походження у великих розмірах. Частина їх уже була пофасована для закладок.

Наразі усім членам групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.