На Хмельниччині викрили міжрегіональне наркоугруповання
Про це пише RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
Правоохоронці встановили, що 22-річний організатор групи, перебуваючи в Одесі, координував роботу мережі "закладчиків" практично по всій Україні — в Хмельницькому, Красилові, Харкові, Херсоні, Одесі, Львові, Миколаєві, Києві, Чернівцях, Старобільську та інших містах. Також зловмисник планував розширити свою діяльність на територію сусідньої Польщі.
Під час обшуків у членів групи поліцейські вилучили наркотики як рослинного, так і синтетичного походження у великих розмірах. Частина їх уже була пофасована для закладок.
Наразі усім членам групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
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