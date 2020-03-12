В Ровно военный торговал российскими патронами и наркотиками
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сержант пытался нелегально продать боевые патроны для огнестрельного оружия, а также метамфетамин. Клиентов он подыскивал через личные связи в областном центре.
Фигуранта задержали вблизи места проживания при продаже 300 патронов российского производства и 50 доз психотропов. За свой товар злоумышленник просил почти 20 тысяч гривен.
Задержанному сообщено о подозрении за незаконное обращение с боевыми припасами и незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению источников нелегального поступления боеприпасов иностранного производства и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 19:36 12 марта Нацбанк будет складывать гривны в печи, чтобы побороть коронавирус
- 19:18 12 марта На довыборах в Харьковской области введут "противокоронавирусные" меры - ЦИК
- 19:18 12 марта Зеленский разделил должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
- 18:40 12 марта Одесскую ОПЗЖ возглавил сам Вадим Рабинович
- 18:37 12 марта Шмыгаль: экспорт медицинских масок запретили из-за внутреннего дефицита
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой