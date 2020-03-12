В Ровно военный торговал российскими патронами и наркотиками

СБУ разоблачила заместителя командира взвода одной из воинских частей, дислоцированных на территории Ровенского гарнизона. Военный сбывал боеприпасы и психотропные вещества

Фото: Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила заместителя командира взвода одной из воинских частей, дислоцированных на территории Ровенского гарнизона. Военный сбывал боеприпасы и психотропные вещества

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сержант пытался нелегально продать боевые патроны для огнестрельного оружия, а также метамфетамин. Клиентов он подыскивал через личные связи в областном центре.

Фигуранта задержали вблизи места проживания при продаже 300 патронов российского производства и 50 доз психотропов. За свой товар злоумышленник просил почти 20 тысяч гривен.

Задержанному сообщено о подозрении за незаконное обращение с боевыми припасами и незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению источников нелегального поступления боеприпасов иностранного производства и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.