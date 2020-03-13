В Ровенской области пациенты заместительной терапии продавали наркотики
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ровенской области
Правоохранители провели 6 санкционированных обысков в пяти жителей Здолбунов, находящихся на заместительной терапии. Мужчины продавали выписанные лекарства на "черном рынке". Общая стоимость сбыт наркотиков составляет около 20 тысяч гривен.
Во время обысков полицейские нашли 106 таблеток "бупренорфина", 23 таблетки "димедрола" и 200 граммов марихуаны. Таблетки изъяли и направили на экспертизу. Кроме наркотиков правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны, банковские карты и рецепты на выписанные медицинские препараты.
Двух мужчин 36-ти и 31-го года задержали и поместили в изолятор на время следствия. Решается вопрос сообщения им о подозрении по факту сбыта наркотиков.
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