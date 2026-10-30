Фото: Национальная полиция

В Киевской области правоохранители разоблачили 20-летнего жителя Николаевщины, который помог мошенникам завладеть сбережениями 71-летней женщины. Потерпевшая потеряла более 13,3 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, неизвестные неоднократно звонили по телефону пенсионерке через Viber, представляясь работниками спецслужбы. Они убеждали женщину, что против нее якобы открыли уголовное производство из-за сотрудничества с Россией.

Под предлогом проверки сбережений мошенники требовали передать деньги специальному "курьеру". Впоследствии к потерпевшей пришел 20-летний фигурант и забрал более 13,3 миллионов гривен.

Правоохранители задержали молодого человека и сообщили ему о подозрении в пособничестве в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Полиция устанавливает других участников мошеннической схемы. За совершенное фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области женщина стала жертвой мошенничества. У Viber договорилась о покупке зарядной станции. Она перечислила продавцу более 42 тысяч гривен. Счет был оформлен на ФЛП, потому женщина была уверена, что все хорошо. Однако после перечисления денег продавец скрылся.