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30 октября 2026, 11:39

Россия ударила по Черниговщине: горел дом культуры

30 октября 2026, 11:39
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Фото: ГСЧС Черниговщины
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Ночью 30 октября российские войска атаковали Корюковский район Черниговской области. В результате удара возник пожар в доме культуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходилось периодически приостанавливать тушение и отходить в укрытие.

Несмотря на опасность, пожарные смогли ликвидировать пожар.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 30 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 113 ударными БпЛА разного типа. Основные направления удара – Киевская, Полтавская и Днепропетровщина.

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война пожар спасатели ГСЧС Черниговская область дом культуры
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