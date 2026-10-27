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27 октября 2026, 20:46

В Киевской области готовили приступ с кислотой за $10 тысяч

27 октября 2026, 20:46
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киевской области троих мужчин подозревают в подготовке заказного нападения с применением кислоты на 52-летнюю вышгородскую жительницу. По данным следствия, непосредственному исполнителю за нападение обещали $10 тысяч. Мужчину задержали у двери квартиры потерпевшей с сульфатной кислотой

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, трое мужчин действовали по заказу третьих лиц за денежное вознаграждение. Они собирали информацию о женщине, изучали ее маршруты и распорядок дня, а также следили за ней. Кроме того, подозреваемые заранее испытали действие кислоты.

Непосредственного исполнителя – 21-летнего мужчину – задержали у дверей квартиры потерпевшей. По данным следствия, он должен был вылить на женщину сульфатную кислоту. За исполнение заказа ему обещали 10 тысяч долларов.

Двое вероятных соорганизаторов в возрасте 37 и 54 лет были задержаны в Киеве.

В ходе обысков правоохранители изъяли кислоту, автомат АКС-74У, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Всем троим мужчинам сообщили о подозрении в покушении на умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Они содержатся под стражей без права внесения залога.

Правоохранители документируют возможную причастность подозреваемых к организации других насильственных преступлений, в частности поджогов для умышленного повреждения имущества. Также проверяют информацию о подготовке других особо тяжких преступлений по заказу.

Напомним, ранее в Киеве погиб 4-летний ребенок. Правоохранители начали расследование.

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