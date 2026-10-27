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27 октября 2026, 20:55

В Киевской области подростка поразило током на железной дороге

27 октября 2026, 20:55
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел на железнодорожном переезде в поселке Глеваха Фастовского района. Правоохранители приступили к проверке

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно подросток залез на крышу электропоезда. Там он потерпел поражение электрическим строумом. Пока несовершеннолетнего госпитализировали. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Напомним, ранее во Львове возле стадиона "Динамо" поезд сбил 21-летнюю девушку. От полученных травм она погибла.

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